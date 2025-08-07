Una mujer, sobre la sanidad: "Los mayores de 70 años no tenemos médico de urgencia, tardamos una hora en llegar al clínico"

Una mujer mayor de 70 años denuncia en este vídeo de El Intermedio la dramática situación que viven los ancianos ante la falta de recursos en la sanidad.

El Intermedio puso un 'Punto de desahogo' en la calle en 2022 para que los españoles pudieran denunciar hasta qué punto estaban hasta los "paracetamoles" de la situación de la sanidad.

"Para que te vea una especialista tienes que esperar meses", criticó una mujer mientras que otra señora explicó la dura situación que viven los ancianos por la falta de recursos en la sanidad: "La gente mayor de 70 años no tenemos un médico de urgencia, tardamos casi una hora en llegar al clínico".

Por último, un señor criticó que necesitaba ir al traumatólogo y han tardado siete meses en darle la cita: "Soy de una generación que ha trabajo 50 años para este país y ahora no somos nadie, somos una porquería". Puedes ver el resto de declaraciones al completo en el vídeo de arriba.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.