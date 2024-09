En su sección 'Un país en la riñonera', Isma Juárez visita Cigales, en Valladolid, para aprovechar que ahora es época de vendimia y descubrir cómo se elabora el vino desde la uva que cuelga de la vid, hasta la copa. Jaime Rodríguez, alcalde de esta localidad, le advierte que "no has venido a disfrutar": "Van a venir a buscarte y lo primero que vas a tener hacer es agachar el lomo".

"Tengo una hectárea y media preparada para ti para que nos la vendimies entera. Luego nos la pisas y nos haces un mostito a ver qué tal te sale", le explica el alcalde en el vídeo sobre estas líneas. "Yo no sé ni lo que es una hectárea", le comenta Isma, a lo que el regidor le asegura que "tu lomo lo va a descubrir".

El reportero de El Intermedio acompaña a Arturo, uno de los jóvenes bodegueros de Cigales, que le guía varias plantas bajo tierra hasta donde se almacenaba antiguamente el mosto: "Ahí empezaba a fermentar y se convertía en vino", señala Arturo, que asegura que el de bodeguero "si lo cuidas y trabajas mucho es un buen negocio".

La última parada lleva a Isma Juárez hasta las mismas viñas, donde tranchete en mano aprende cómo se vendimia. "Esto es como un escape room, no hay uvas", apunta el reportero, a lo que el experto le responde que "tienes que buscarlas". Una vez recogida la cosecha, Isma se pone a pisar las uvas en un cubo.

"Sabes que esto ya no se hace, ¿no? Ahora hay máquinas", le descubre el bodeguero ante la sorpresa de Isma. "¿Y eso por qué no me lo has dicho antes de que me enmierde todos los pies?", le pregunta el reportero, que deja paso a una pareja con más maestría en la técnica. Con las uvas ya pisadas, y sin estar del todo convencido, Isma prueba finalmente el mosto, pasando del "¡qué asco, dios mío!" a "esto está increíble, no lo consigues con cualquier pie", afirma alucinado.