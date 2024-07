El Intermedio recuerda la visita de Isma Juárez a Olmeda de las Fuentes, el llamado pueblo de los artistas, en su sección 'Un país en la riñonera'. El reportero charló primero con Lucie Geffré, una pintora y escultora francesa que reside en la localidad. Como le explicaba al reportero, hay una ruta de pintores por el pueblo. "Ahora hay bastantes artistas, no solo pintores, pero la ruta si que es solo de pintores, es como lo típico de este pueblo, lo histórico", le contó

El reportero aprovechaba para conocer el taller de la artista. La pintora le propuso posar para ella para una foto. "Beneficiarme del trabajo de la gente talentosa, lo que sé hacer mejor", le dijo él. "Te advierto, yo voy a hacer como si esto es mío, yo esto lo subo a Tinder y... 'swipe up'", le avisaba Juárez. Su siguiente visita fue a Demian Reolid, un luthier. El artesano fabrica instrumentos musicales de cuerda pulsada "del siglo XIX para atrás". El artista le contó que sus compradores suelen ser gente que le gusta la música medieval y los comercializa a través de redes sociales y plataformas de compraventa. "Fíjate que bonito, Demian, que un instrumento del siglo XVII se pueda vender por Wallapop", le decía Isma.

El reportero sorprendía, por último, a Jan Angelim, un músico brasileño. Isma, amante de la música de Brasil no dudaba en animarse a cantar algo con el artista. "Si sale bien podríamos hacer un dúo", le dijo el músico. El reportero decidió cantar una particular versión de 'Garota de Ipanema'. "Mira que 'coisa mais linda, o repor do Isma para Au Intermedio' te gusta Wyoming espero que si estoy aquí con Jan...", entonó Juárez.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.