"Wyoming, me he propuesto ser rico, no sé si sabes de lo que hablo", afirmó Isma Juárez en un reportaje de la pasada temporada de El Intermedio. Para ello, el periodista se hizo la siguiente reflexión: "¿Qué es más importante ser rico o parecerlo?". Para conocer a personas que le pudieran dar trucos, Isma Juárez se desplazó al barrio de Salamanca, donde conoció a una mujer que le explicó que para ser rico "hay que engañar o trabajar".

"¿Cómo voy vestido?", preguntó Isma Juárez a la mujer, que le explicó que la camisa no le convencía mucho. Es más, la mujer explicó al reportero que ella llevaba puestos unos 8.000 euros en "zapatos, joyería y bolso". "Pues estoy más o menos a unos 7.900 euros", confesó Isma Juárez, que mostró a la mujer el anillo que llevaba de tres euros de El Rastro.

Por otro lado, Isma Juárez charló en el vídeo principal de esta noticia con dos jóvenes en el barrio de Salamanca sobre cómo visten y se comportan los ricos. "No necesariamente tienes que ser rico para ser educado", afirmó una de ellas. Además, el reportero alucinó al saber cómo romper el hielo con los ricos. "Como una reunión de alcohólicos anónimos", destacó Juárez.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.