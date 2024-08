Isma Juárez visitó el 'Pokémon Go! Fest', que se celebró en el Parque Juan Carlos I de Madrid. "No creo que sea casualidad que se celebre en este parque, ya sabemos todos lo que le gustaba al emérito cazar", comentó el reportero. Juárez charló primero con Paco, un hombre de 65 años que comenzó a jugar al 'Pokémon Go' por culpa de su hijo. "Ahora juego con mi cuenta, la de mi hijo y la de mi mujer", explicó el 'cazador'. Además, contó a Isma que solo caza a personajes que tengan el mayor porcentaje de puntos. "Al principio cuando te salía un Snorlax y estaba, aunque fuera lejos, ibas a por él... pero ahora ya no vas", argumentó. "Vas haciendo selección natural, es eugenesia", respondió el reportero.

En el evento tampoco faltaron participantes de fuera de España. Juárez fue a charlar con varios 'cazadores' que le contaron que eran de Alemania. Ellos le explicaron que estaban, en ese momento, intentando cazar a un Pokémon especial y que no podían atenderle. "Ha venido a Madrid aposta para pillar este Pokémon y lo que se ha encontrado es con un capullo como yo", afirmó el reportero.

Juárez conoció a María Ángeles, una 'cazadora' que demostró que, a pesar de su edad, tenía mejores estadísticas que otros cazadores mucho más jóvenes. "Es humillante", afirmó otro 'cazador' al descubrir sus números. "¿Puede ser que por mi culpa no estés cazando Pokémon importantes?", preguntó Isma. La 'cazadora' le tranquilizó ya que tenía un dispositivo capaz de cazar Pokémon sin necesidad de que ella haga nada. "Has externalizado la caza de Pokémon", se sorprendió Isma.

El reportero acompañó a María Ángeles a recorrer los metros necesarios para que pudiera nacer uno de sus huevos en el juego. "Ha salido Pichu", descubrieron. "Pues mira, es malo", afirmó ella resignada. La 'cazadora', además, se dio cuenta de que había perdido de vista a su marido y, por ello, dejó a Isma para buscarlo. "Ha venido a buscar Pokémon y lo que está buscando ahora es a su marido, todo puede evolucionar", reflexionó Juárez. puede evolucionar.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.