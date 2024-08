Isma Juárez acudió a un evento organizado por la Fundación Felipe González, entre otros, con el objetivo de homenajear a la figura de Jacques Delors, expresidente de la Comisión Europeo. Como era de esperar, al evento asistió el expresidente socialista.

Una de las primeras en ser entrevistadas por Juárez fue Arancha González Laya, exministra de Exteriores, le comentó que fue un "homenaje muy sentido a una persona que fue muy importante para España porque nos abrió las puertas de Europa".

A lo largo de reportaje, Isma Juárez se sorprendió al encontrarse aMaría Dolores de Cospedal. "Cada vez que hay un acto del antiguo PSOE me encuentro con gente del PP", bromeó el reportero.

Por otro lado, Juárez tuvo la oportunidad de hablar un poco con Joaquín Almunia, ex secretario general del PSOE, quien se animó a hablar de la situación de Pedro Sánchez. "Todos los presidentes sufren, pero están ahí porque quieren estar y porque les han votado", explicó de manera tajante. Una pregunta que también hizo al expresidente socialista. Felipe González le comentó que no ha reflexionado sobre la situación de Pedro Sánchez.

Asimismo, Isma aprovechó el momento para preguntarles a ambos políticos por Eurovisión. Cabe recordar que la fecha del evento era próxima al festival de música Europeo. "Me importa un carajo, con perdón", contestó el exsecretario general socialista. "He escuchado la canción, pero no me gusta, sin que sea una falta de respeto para quienes la cantan, no me gusta ninguna canción desde hace 30 años", añadió Almunia.

Ante esta respuesta, Isma Juárez intentó que Felipe González se posicionase e hiciese una porra con los resultados de Eurovisión. Sin embargo, el expresidente socialista se limitó a entrar en si coche antes de darle una respuesta. "Nos hemos quedado sin porra de Eurovisión… Maldita sea, no tenemos el resultado del presidente", bromeó.

Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.