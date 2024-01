Isma Juárez acude a la presentación de la nueva guía de aves de España en el parque de El Retiro de Madrid, donde pasea con unos ornitólogos para aprender algunas nociones sobre el mundo de las aves, como los sonidos que emiten.

Blas Molina le muestra cómo imita el sonido del cuervo y el reportero se anima a mostrarle cómo realiza el del pavo real. "Te ha salido muy bien", le felicita el experto, ante lo que Juárez se lanza también con el de la gallina.

Pero el ornitólogo no se queda atrás y también la imita, dejando al colaborador alucinado. "Hostia, mucho mejor. Me has pasado la mano por la cara", reconoce, y le pregunta qué pájaro es el que más asco o tirria le provoca. Descubre su respuesta en el vídeo principal de la noticia.