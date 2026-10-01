Ayuso insulta y carga contra los acampados y el PSOE le responde: "Ha perdido el ático, he perdido los papeles y va a perder las elecciones"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el pleno celebrado en la Asamblea de Madrid

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid anuncia que presentarán un recurso en el contencioso administrativo contra "la inacción" del delegado del Gobierno durante la acampada y se refiere a los acampados como "saltimbanquis con Macintosh", instándoles a desalojar "lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado a los acampados en la Puerta del Sol, refiriéndose a ellos como "saltimbanquis con Macintosh", y ha anunciado que su gobierno presentará un recurso contra la "inacción" del delegado del Gobierno. Ayuso ha solicitado medidas para disolver la ocupación, argumentando la necesidad de permitir el paso de ambulancias. Mar Espinar, portavoz del PSOE madrileño, ha replicado mencionando el polémico ático de Ayuso y prediciendo su derrota electoral. Ayuso ha reafirmado su lema "comunismo o libertad" y ha cuestionado a la oposición sobre el futuro del país. Espinar ha criticado la gestión de residencias y el aumento de alquileres. Manuela Bergerot, de Más Madrid, ha defendido a Maricarmen, una anciana desahuciada, destacando la presión social contra los "fondos buitre".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra los acampados en la Puerta del Sol, a los que ha llamado "saltimbanquis con Macintosh", y ha avanzado que su gobierno presentará un recurso en el contencioso administrativo contra "la inacción" del delegado del Gobierno durante esta acampada.

Durante el pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Ayuso ha insistido en pedir medidas cautelarísimas para la "inmediata disolución de esa ocupación ilegal en Sol". "Si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias", ha expresado Ayuso.

Como respuesta, Mar Espinar, portavoz del PSOE madrileño ha hecho alusión al polémico ático de la presidenta regional. "Mire, señora Ayuso, asuma que ha perdido el ático, ha perdido los papeles y va a perder la presidencia. Porque en mayo Madrid va a decir que no al nido de buitres en el que quiere convertir Madrid", ha contestado.

Ayuso ha recuperado su lema "comunismo o libertad" y ha preguntado a la oposición quiere continuar por ese camino: "¿Quieren que sigamos con este hundimiento de España que sigue propagando el comunismo por todas partes?".

"¿De verdad que usted piensa que esto no va de Pedro Sánchez y de España? Del descontrol de las fronteras, la inseguridad y los problemas que el Gobierno está promoviendo para que ustedes intenten hacer una pinza y hundir al principal partido de este país, que es el Partido Popular, quien va a tener que solucionarlo todo", ha insistido.

Espinar ha contestado preguntando a Ayuso "qué le pasa con las personas mayores", recordándole las muertes de personas en residencias. "¿Duerme usted tranquila por las noches?", ha preguntado Espinar a Ayuso. "Maricarmen pagaba su alquiler religiosamente y se lo subieron un 250%. ¿Sabe por qué? Pues para empezar, porque usted no aplica la ley de vivienda del Gobierno central, lo que aplica es la ley de la selva que da alas a los buitres", asegura Espinar.

Ayuso pide a Bergerot que "deje en paz" a Maricarmen

En el turno de Manuela Bergerot (Más Madrid), Ayuso ha pedido que "dejen ya en paz a Maricarmen", que se encuentra "en un hospital público intentando sanarse y se están lucrando de ella", según Ayuso. Bergerot ha comentado previamente que la mujer puede volver a su casa "gracias a la perseverancia del Sindicato de Inquilinas" y a la acampada de Sol.

"Hace una semana unos buitres pensaron que habían ganado por desahuciar a una señora de 87 años con la ayuda de 20 furgones policiales. Hoy toda España sabe quién es Urbagestión, a qué se dedica y cómo se llaman sus dueños. Hoy Ricardo y Fernando Alonso tienen más miedo que Maricarmen. Hoy los fondos buitre sienten un poco más de miedo y la gente siente que tiene un poco más de fuerza", celebra Bergerot.

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