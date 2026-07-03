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'Campamento Wyo'

El Intermedio despide temporada versionando a 'Los Rodríguez': "Sin Vox ni Vito Quiles, me voy de los madriles"

El Intermedio se despide hasta septiembre con un número musical al son de 'Los Rodríguez' en el que prometen volver "a contar la verdad, nunca mejor, pero sí con más".

El Intermedio se despide hasta septiembre con un número musical al son de 'Los Rodríguez' en el que prometen volver "a contar la verdad, nunca mejor, pero sí con más".

El 'Campamento Wyo' cierra sus puertas, pero antes todos sus residentes se unen alrededor de la hoguera para cantar una última canción. Cristina Gallego comienza cantando que "ya terminó el campamento Wyo, sus puertas ya cerró".

"Os voy a echar de menos, pero en breve volvemos, siempre con más, pero no mejor", sigue el tema. Después, el resto del equipo se une a su canción. "Hace calor, hace calor, pero de vacaciones se está mucho mejor", canta el Gran Wyoming, "sin Vox ni Vito Quiles, me voy de los madriles, ¿hago nudismo o uso bañador?".

"Nudismo no, nudismo no. El equipo del programa te pide por favor que no nos mandes fotos, como ya es tradición, posando como Ana Obregón", le ruegan.

"Bye, bye de la política, de Putin y de Trump, de P.S., de M. Rajoy, Cerdán, Koldo, Leire yo me voy", entonan. "Mi corazón, mi corazón. Esta siempre esperando una nueva citación. Por hacer chistes malos, Abogados Cristianos nos quieren enviar a prisión".

"¿Nos echará de menos Santiago Abascal?", se preguntan. "A mi puede que sí, parezco marroquí", comenta Isma, mientras que Wyoming le asegura que "¡echarte es su prioridad nacional!".

"Volvemos en septiembre, a contar la verdad, nunca mejor, pero sí con más", se despide Wyoming.

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