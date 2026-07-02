De 'anatatop' a un "gobierno de corrupción": Andrea Ropero repasa las pifias más divertidas de los políticos

Andrea Ropero perdona a Wyoming y, en esta ocasión, convierte a los políticos en el objeto de sus baños de realidad. Descubre qué políticos han terminado 'cubiertos' de agua en el vídeo principal.

El campamento Wyo es muy completo, pero, como señala el Gran Wyoming, lo único que falta es una piscina. A pesar de ello, el programa cuenta con Andrea Ropero que puede refrescar a todo el que quiera con sus baños de realidad.

En esta ocasión, los colaboradores de El Intermedio no son el objeto de sus baños de realidad sino nuestros políticos. Así, Ropero va a repasar sus meteduras de pata más divertidas de la temporada. "Si tenemos que repasar todas las pifias de Wyoming, estamos aquí hasta Navidad", señala Sandra Sabatés.

'Anatatop'

El primero que se enfrenta a uno de los baños de Andrea es Alberto Núñez Feijóo, "que en el mes de noviembre intentó rebatir a Sánchez en una intervención en el Congreso de los Diputados". El líder popular quiso usar el nombre de la serie 'Anatomía de un Instante', sobre el Golpe de Estado, para decir "anatomía de un farsante". Pero, en lugar de decir eso, "se le atascó el sistema". Así, dijo algo así como 'anatatop'. Wyoming confiesa que él empatiza con el líder popular ya que él, en ocasiones, también se equivoca.

El siguiente año de realidad es para Pedro Sánchez, "que también tiene en su currículum algún que otro desliz". Ropero cuenta que el presidente del Gobierno "confundió Melilla con otra ciudad que suena de forma similar": Sevilla.

El último gazapo es de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Durante una intervención en la Cámara Alta, la vicepresidenta segunda dijo que quedaba "gobierno de corrupción para rato". El lapsus fue especialmente celebrado por la popular Alicia García. "Le faltó echarse champán por encima", comenta Andrea.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido