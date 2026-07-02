Carlos Lavilla, agente de viajes, cuenta a Thais Villas la sorprendente petición que le hicieron unos clientes

En su cuenta de TikTok cuenta con 100.000 seguidores gracias a su sinceridad en torno a los destinos de los que habla. Lavilla cuenta que muchos clientes no viajan a un destino, sino que solo buscan ofertas.

Thais Villas charla con Carlos Lavilla, un agente de viajes "un tanto especial". Este ha conseguido hacerse muy popular en TikTok gracias a sus vídeos. Lavilla cuenta que abrió el perfil "por casualidad". A sus amigos, como explica, "les hacía mucha gracia la manera en la que explicaba algunos destinos o explicaba algunas cosas".

Así, el agente de viajes, en sus vídeos, cuenta cosas "que, a lo mejor, dentro del sector turístico, no es tan habitual que escuches". A él le gusta ser sincero sobre los destinos y contar tanto aquello que le gusta como lo que no.

Lavilla cuenta que, en ocasiones, sus clientes pueden llegar a tener una confianza excesiva con él. Comparte una anécdota en la que un cliente que estaba en Costa Rica le envió un mensaje de madrugada contándole que tenía diarrea y que no sabía qué hacer. El mensaje, además, estaba acompañado de una imagen que dejaba poco a la imaginación. "Igual es que tú das demasiada confianza a los clientes...", comenta Thais.

"La mayor parte de la gente no sabe a dónde va"

"¿La gente sabe a dónde va?", pregunta la reportera. "No, la mayor parte de la gente no sabe a dónde va", responde, "de hecho, mucha gente te viene a preguntar y te dicen 'mándame a un sitio bueno, bonito y barato'". Lavilla cuenta que él les explica las ofertas que tiene y se van a esos lugares. "No viajan realmente por destinos, viajan por ofertas y eso es muy peligroso", expone.

También, otras personas llegan a su agencia con la foto de un lugar, sin saber dónde es. "A mí me pidieron un viaje a Gotham", cuenta, "porque habían visto el paisaje urbano de las películas y les gustaba mucho la ciudad". Él les respondió que desde Madrid no había vuelos directos, sino que tenían que volar haciendo escala en Narnia y Mordor.

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