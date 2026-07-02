Wyoming y las 'historias de terror' de los "monstruos de la ultraderecha": de Trump y el ICE a Milei o Abascal

Como en todo campamento que se precie, el de El Intermedio también su hoguera con historias de terror. En el caso de Wyoming, Thais Villas, Cristina Gallego, Dani Mateo e Isma Juárez son historias sobre la ultraderecha.

En el 'Campamento Wyo' también hay hogueras en las que contar historias de miedo. Wyoming les habla de "la criatura que aterroriza a Estados Unidos. Dicen que cuando cae la noche y llaman a la puerta no es el hombre del saco, es el ICE. Pide los papeles y si no los tienes, desapareces", advierte Wyoming.

Sin embargo, explica, "el ICE es solo un ejército de siervos de un señor mucho más oscuro, un extraño ente con un pelo mucho más extraño que recorre Estados Unidos amedrentando a la población al grito de 'fake news, aranceles y 'voy a arrasar tu civilización'".

"Yo no es por ser tiquismiquis, pero aquí hay dos mujeres, un chaval que parece magrebí y un señor rojo. Si viene Trump, el único al que no detienen es a mí", reacciona Dani Mateo. "Con esos pantalones pareces menor de edad e igual no te detiene Trump, pero te lleva a la isla de un amigo suyo", le responde Isma Juárez.

El reportero de El Intermedio también cuenta su propio relato de terror: "Estoy buscando piso en Madrid. Espacioso, céntrico y barato".

Miley y su motosierra

Cristina Gallego asusta con su relato de la motosierra de Javier Milei: "Dicen que cada vez que suena, un ministerio ve reducido su presupuesto a la mitad, mueren tres avances sociales y los trabajadores curran una hora más. La jornada laboral ya son 16 horas diarias".

"Como gobierne en España uno como él, la meditación es el único tratamiento gratuito al que vamos a poder acceder", añade Dani.

El inquietante relato de Thais tiene que ver con que se abrió Tinder, quedó con 'Paco43' y "43 era el año en que nació". En su perfil, Isma confiesa que puso que era el presentador de El Intermedio: "Ahora que lo pienso igual no me dan like porque piensan que soy Wyoming", afirma.

Abascal "os va a mandar a todos a la cárcel"

Dani Mateo, por su parte, habla de "un hombre montado a caballo que ha venido de tiempos remotos". "Camisa ajustada, cara de malo y va sembrando el pánico". Su nombre es Santiago Abascal y "maldice a todos los que no le gustan: feministas, inmigrantes, gays ,ecologistas y los que llevan tote bag o hablan usando frases subordinadas", explica.

Además, señala que "cada vez es más poderoso y más fuerte y os va a mandar a todos a la cárcel por rojos y por titiriteros".

Ante tanta historia de terror, Wyoming pide al equipo de El Intermedio mantenerse "siempre unidos y fuertes contra los monstruos de la ultraderecha". Sin embargo, cuando Sandra Sabatés les notifica que ha llegado una denuncia, todos salen corriendo.

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