"Eres muy tonta, el jueves te cojo de los pelos": así reacciona una madre a la broma de su hija

Abril decide gastar una broma a su madre para demostrar que su amor es incondicional. La joven le cuenta que va a faltar al trabajo, diciendo que está enferma, para ir a un evento.

El Intermedio sale a la calle para demostrar que el amor de los padres es incondicional. Para comprobarlo, Abril decide gastar una broma a sus padres. La premisa es sencilla: le va a decir a su madre que se va a escaquear del trabajo para ir a un concierto, algo que sabe, con toda seguridad, que la va a enfadar.

Esta le dice que su amiga Sara y ella han visto que hay un evento el sábado en Madrid y han decidido alargar su estancia para poder asistir. Para ello, han pensado pedir una baja en el trabajo y así poder faltar. "No", no deja de repetir su madre, "no puedes coger la baja estando en Madrid".

"Ya tendrás otra oportunidad", le comenta su madre. Abril le cuenta que ya han cogido el billete de tren para poder quedarse más días. "Abril, como lo hagas me cabrearé", amenaza su madre. "Escúchame, cuando te echen del trabajo, tú sabrás, pero yo no doy la cara más en mi vida por ti".

Su madre le dice que con ese comportamiento está quedado mal con su trabajo. "Si lo has cogido ya ¿para qué coño me llamas?", añade, "Cuando te quedes parada ya te apañarás". Abril, finalmente, viendo el enfado de su madre termina contándole que es una broma del programa. "Eres muy tonta, el jueves te cojo de los pelos", responde su madre.

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