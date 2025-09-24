¿Por qué propone Peinado juzgar a Begoña Gómez con jurado popular? Ignacio González Vega lo analiza

El magistrado ha explicado en Al Rojo Vivo que se considera que el jurado popular es "el órgano competente" para enjuiciar estos hechos que pueden ser calificados como de "malversación de caudales públicos".

El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto juzgar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, su asistente, Cristina Álvarez, y el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ante un jurado popular acusados de un delito de malversación de caudales públicos.

Ignacio González Vega ha reaccionado en Al Rojo Vivo a esta decisión, confesando que no le sorprende. "Es consecuente con sus previas actuaciones", ha señalado. De esta forma, ha explicado que lo único que hace es transformar esas diligencias previas en un procedimiento ante el tribunal del jurado, dado que el delito por el que se sigue es "su competencia".

Al ser preguntado sobre por qué elegir un jurado popular, González Vega ha señalado que "viene establecido por la ley Orgánica del Tribunal del Jurado del año 1995", que establece una relación de delitos de los que conoce el tribunal del jurado.

"Cuando se investiga por el delito de malversación de caudales públicos, es obligado acomodar las diligencias al procedimiento ante el tribunal del jurado", ha añadido, indicando que esto es así porque se supone que el jurado popular es el "órgano competente" para enjuiciar estos hechos.