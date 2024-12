El Intermedio accede en 'exclusiva' a la declaración de 'Aldama': "¿Cuándo he mentido yo? Prepárese para dar órdenes de captura"

El Intermedio accede en 'exclusiva' al vídeo de la declaración de 'Víctor de Aldama', quien durante su comparecencia en los juzgados asegura con firmeza: "¿Cuándo he mentido yo? Los espías de la CIA no tenemos permitido mentir", declara el personaje, interpretado por Raúl Pérez, ante el juez.

'Aldama' afirma tener pruebas contundentes contra el Gobierno. "Prepárese para emitir órdenes de búsqueda y captura contra esa panda de delincuentes", comenta con seriedad, antes de arrojar una cartera que contiene únicamente dos abonos de tribuna para el Zamora Club de Fútbol.

"Unas pruebas que no son demasiado válidas", señala el presentador de El Intermedio, para dar paso a la siguiente 'evidencia' presentada por el supuesto espía.

"Le acabo de dar una grabación en la que se escucha a Ábalos confirmando delitos de cohecho y malversación", asegura 'Aldama', visiblemente indignado, sugiriendo que ya no tiene más formas de demostrar su inocencia.

Sin embargo, el juez, interpretado por Dani Mateo, no termina de creer la supuesta grabación. "Es usted mismo poniendo la voz de Ábalos diciendo 'soy el culpable de todo'", le increpa, desarmando el intento de prueba.

Lejos de rendirse, 'Aldama' insiste en su credibilidad. "Tengo más pruebas. ¿Me permite que me levante y le enseñe el móvil?", pregunta con seriedad, para acto seguido hacerse un 'selfie' con el juez. "Es prueba de cómo me hice una foto con Pedro Sánchez. Me dio las gracias por crear la vacuna de la Covid... lo que pasa es que luego me la robó Pfizer", confiesa con desparpajo.

