Ana Pastor somete a los tres equipos de famosos a la prueba de Generación TOP 'Un, dos, test', en donde deben responder en diez segundos a una pregunta que tiene cuatro opciones. Si aciertan, conseguirán 100 puntos. En este vídeo, la presentadora les preguntan por el Mundial de Fútbol de 2002. En concreto, en el partido en el que España se enfrentó en cuartos de final a corea. Allí, se convirtió en protagonista el colegiado, pero, ¿cómo se llamaba?

Los equipos están formados por los siguientes famosos: Javier Capitán, Irma Soriano y Jesús Álvarez, del equipo Yeyé; Inma del Moral, Raúl Pérez y Adriana Abenia, de la generación Guay; y Carlos Peguer y Mariang Maturana, del podcast 'La Pija y la Quinqui', y Ger Sánchez, de los Like. Como no podía ser de otra manera, Raúl Pérez no puede evitar realizar una de sus famosas y aplaudidas imitaciones al contestar a esta pregunta sobre deportes: Josep Pedrerol.