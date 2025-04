Inés Rodríguez explica por qué no oculta su discapacidad en las apps de citas: "No tengo tiempo para aguantar estupideces"

Hoy Inés Rodríguez habla de las ventajas e inconvenientes de las aplicaciones de citas para las personas con discapacidad. Como base para su análisis, explica los resultados de una encuesta que ella misma ha hecho en sus redes sociales.

De las personas que le han contestado, el 23% asegura que suele revelar su discapacidad desde el principio. Es el caso de Inés, que señala que lo hace "porque no tengo tiempo para aguantar estupideces" y como "herramienta para ahorrarme personas". No obstante, entiende a las personas que no lo hacen, pues "el miedo al rechazo está ahí, y las redes sociales muchas veces son muy hostiles".

Por otro lado, solo una de cada cinco personas consideran que el tratamiento que reciben es neutral, mientras que el resto encuentra discriminación directa o indirecta. De este modo, indica que hay mucha gente con discapacidad que "no siente que sea un entorno amigable para abrirse y enseñarse como persona humana".

En el ámbito laboral, Inés apunta que hay mucha gente que tiene la sensación de que algunas empresas contratan personas con discapacidad solo para rellenar cupos o recibir las subvenciones. Por un lado, explica que hay quien piensa que "se les regala" el trabajo, mientras que por el otro en algunos casos las personas con discapacidad sufren discriminación.

También cuenta que le hablan de entrevistas de trabajo que se cortan en cuanto aparece una discapacidad, o una vez se incorporan a la empresa sufren acoso laboral o se pone en tela de juicio sus capacidades.