Alex Ellis, embajador de Reino Unido, se sincera con Inés Rodríguez sobre su hijo con autismo: "Fue un esfuerzo de aceptación"

Hoy 2 de abril, Día Mundial del Autismo, Inés Rodríguez visita la embajada de Reino Unido para hablar con el embajador Alex Ellis, cuyo hijo se encuentra dentro del espectro autista.

Ellis explica que es embajador en España desde hace apenas unos meses, si bien hace 20 años ya vivió aquí con su familia. Sobre cómo ha cambiado el país desde entonces, señala que ha mejorado la visibilidad de las personas con discapacidad.

Su hijo Tomás ahora tiene 27 años, si bien recibieron el diagnostico de que estaba dentro del espectro autista cuando tenía 7: "No nos pilló por sorpresa", afirma Alex, que recuerda que en su caso fue más un "esfuerzo de aceptación".

Le ayudó bastante hablar con los colegios, pues aunque algunos no aceptaban muy bien a un niño con autismo, "otros no tenían ningún problema". También cuenta que hubo un momento en que un padre se quejó de que Tomás no debía estar en clase con su hijo porque podía bajarle la nota.

El embajador explica que las necesidades de su hijo, tanto en el colegio como en la universidad, han sido la de tener un acompañante que le ayudara a absorber información, algo que él en un principio se negó a aceptar, pero de lo que finalmente se dio cuenta cuando su hijo pasó un trimestre entero sin tomar notas porque "no le interesaba mucho".

Ellis asegura que los Juegos Paralímpicos de Londres ayudaron mucho en Reino Unido a la visibilidad de las personas con discapacidad. En este sentido, Inés le explica que cuando nadó en Londres, se dio cuenta de que llevaban a niños muy pequeños para verlo: "Me parece una forma de inclusión tan bonita y tan útil", comenta. Ellis, por su parte, considera muy importante "abrir el concepto de normalidad" en los más pequeños.