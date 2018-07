Una carta para Franco, un rey emérito que "lanza por la borda a una modelo"... diez momentazos contados por Dani Mateo

Tras el polémico 'rifirrafe' entre la reina Letizia y doña Sofía, Dani Mateo y El Gran Wyoming analizaron en El Intermedio su aparición y desvelan lo que no se vio a simple vista:"Letizia da instrucciones con el bolso a Leonor para que se pegue a Sofía porque luego se la lía".

El padre de Felipe VI no se salva del ojo agudo de Mateo que se atrevió a contar lo que se estaba hablando del rey emérito en la prensa italiana 'Il Corriere della Sera', mientras la prensa española celebraba su 80 cumpleaños: "el rey emérito lanzó por la borda a una modelo para que no lo pillara la reina".

Pero no todo son 'trapos sucios' sobre los representantes españoles en la prensa internacional. El lider socialista, Pedro Sánchez, acaparaba la prensa por sus encantos. Así lo contó Dani Mateo:"No sólo es el primer presidente que no usa símbolos religiosos en su toma de posesión, ¡también es el primero guapo!".

No es de extrañar que Dani Mateo quisiera indagar un poco más sobre esta figura política, así mostró en El Intermedio la primera aparición en televisión del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez:

Aunque duró apenas una semana como ministro de Cultura, Dani Mateo también se rindió a los encantos de Màxim Huerta. Así recopilaba las frases del Huerta más sexy que "sí representa a los españoles":

Con la huelga feminista del 8 de marzo, Mateo mostró en el programa la surrealista reacción de un concejal del PP al escuchar la palabra "heteropatriarcado":"Alejandro Magno era homosexual y fue un tirano".

Pero no hay que olvidar otra de las grandes preocupaciones de Estado como la propuesta del Gobierno por sacar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. El presentador de El Intermedio expone la carta del presidente de la Fundación Francisco Franco a 'su capitán': "No pudieron contigo en vida y ahora pretenden ensañarse contigo después de muerto".

Después de que Mariano Rajoy dejara todos sus cargos en el PP, el partido emprendió una campaña para elegir nuevo representante. Y en medio de este proceso, esto fue lo que indignó a Dani Mateo del candidato Pablo Casado por una imagen que publicó en redes sociales: "Es feo recortar, y más a los pobres".

No todo son críticas, el presentador de El Intermedio muestra como la otra candidata, Soraya Sáenz de Santamaría, disfrutaba de un "fiestón salvaje" junto a Méndez de Vigo, copa en mano y con un micro:"No se la veía tan feliz desde que María Dolores de Cospedal se tragó un árbol".