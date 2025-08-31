Isma Juárez, sobre la posibilidad de que haya un apagón mensual: "Que esté bien anunciado para que yo esté fuera de España"

El reportero ha visitado la ecoaldea de Valdepiélagos. Su cofundador, Víctor Torre, le ha contado cómo vivió el apagón y ha afirmado que le gustaría que, por ley, hubiera uno cada mes.

'Un país en la riñonera' llevaba Isma Juárez hasta la ecoaldea de Valdepiélagos, un municipio de 600 habitantes al norte de la Comunidad de Madrid. El reportero charlaba primero con Víctor Torre, cofundador de la ecoaldea.

Isma visitaba la casa de Torre para conocer cómo es la vida en esta ecoaldea. Primero visitaba su jardín y Víctor le mostraba rapidamente algunos espacios. "Víctor va muy rápido", se lamentaba Isma. "Perdona, es que me he tomado espirulina esta mañana y tengo una marcha".

El reportero aprovechaba para pedir consejo a Torre sobre "las mejores hierbas legales". "Depende de lo que tengas y para lo que quieras, hay tantos complementos", respondía, "pero, tampoco hay que tener mucho miedo de movernos en la frontera de lo legal y lo ilegal". "Lo ha dicho Víctor", añadía Juárez.

Después, le enseñaba su huerto donde tenía plantadas muchas verduras. Isma señalaba el uso de plástico para proteger las lechugas. "Lo he cogido del contenedor de la basura, he reutilizado", se justificaba Víctor. Además, también le enseñaba una zona donde tenía las composteras.

"Huele bastante bien para ser composteras", apreciaba Isma. "No hay espíritu libre y jipi que no tenga su compostaje", comentaba Víctor. Juárez preguntaba, entonces, que cuáles eran las tres cosas más importantes ser jipy. "Compostar, ser poliamoroso y ser abierto a todos los movimientos espirituales", respondía.

Juárez tenía la oportunidad de entrar en casa de Víctor y ver las vistas desde su terraza. "Solamente esta vista te da una libertad, te abre el corazón", comentaba Torres. El reportero se interesaba por saber cómo había vivido Víctor el apagón.

"A mí me gusto, es una especie de ayuno tecnológico. Hasta sentí placer", respondía Torre. "Nos fuimos todos a pasear sin saber si iba a volver", añadía, "yo lo pondría por ley un día al mes". "Que ese día esté bien anunciado para que yo ese día esté fuera de España", añade Isma.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.