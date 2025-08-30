Clara Gutiérrez, residente en una vivienda de aprendizaje: "Aquí aprendemos a vivir como cualquier persona"

Inés Rodríguez visitaba una vivienda de aprendizaje, donde profesionales ayudan a personas con discapacidad intelectual a desarrollarse y a aprender a vivir de forma independiente. Su experiencia, en este vídeo.

Inés Rodríguez visitaba una vivienda de aprendizaje, "un entorno seguro donde hay profesionales que ayudan a personas con discapacidad intelectual a desarrollarse", como explicaba Gerardo Romero, trabajador social de la Fundación Prodis.

En este lugar, señalaba Gerardo, abordan cuestiones como la gestión económica, la toma de decisiones o las habilidades sociales a la hora de relacionarse.

De cara a las familias, formar parte de esta iniciativa aseguraba que supone "un cambio brutal": "No eran conscientes de todo lo que podían hacer", afirmaba Gerardo al hablar de la forma en que han visto que son personas "sujetas a derecho" y capaces de vivir de forma independiente.

Inés también charlaba con las chicas que actualmente viven ahí. "Aprendemos a vivir como vive cualquier persona", señalaba Clara, que también destacaba el compañerismo que hay entre ellas a la hora de ayudarse a resolver problemas.

"Sin esto no seríamos personas que supiéramos conducir nuestras vidas", explicaba Clara. Beatriz, por su parte, había aprendido allí a hacer cosas que nunca había creído que fuera capaz, como hacer la cama o cocinar. Unas galletas que, por cierto, alucinaron a Inés: "Me quedo en este piso".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.