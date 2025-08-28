'Ábalos' dedica una canción a aquellos que nunca dudaron de él, le quieren y le creen: "Gracias mamá"

El 'exministro socilista' canta en El Intermedio su propia versión de la 'Canción del Mariachi', una canción que forma parte de la banda sonora de la película 'Desperado', protagonizada por Antonio Banderas.

Raúl Pérez se convertía en José Luis Ábalos y, guitarra en mano, anunciaba que iba a cantar una canción, dedicada a "aquellos que nunca dudaron de mí, a los que me apoyan, a los que me quieren y me creen". "Gracias, mamá", añadía. El 'exministro socialista' se disponía, entonces, a interpretar una versión de 'La canción del mariachi'.

"Soy un hombre muy honrado, solo que hice algún favor", comenzaba su canción, "a algunas mujeres y a mi amigo el leñador". 'Ábalos' contaba en su tema que había sido señalado por Aldama y que, esto, había provocado las sospechas de la UCO. "Me han registrado la casa por canalla y vividor", se lamentaba.

"Ay, ay, ay, vaya follón, hay mucha poli en mi habitación", seguía la canción. El 'exministro socialista' se quejaba de que, con el registro, le habían roto tres cajones y la alfombra de su salón. "Y han clonado la tableta donde juego al Mario Bros", añadía.

"No encuentro media vajilla ni el caballo de Lladró", afirmaba, "me lo regaló la Jessi tras un finde de pasión". "Ay, ay, ay, ay, maldición, salid del baño tengo un apretón", terminaba la canción.