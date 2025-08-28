Una mujer de barrio rico confiesa que se gastó en comida 2.000 euros en 10 días: "Estaba todo carísimo"

¿Cómo pasan el verano en un barrio rico y un barrio obrero? Así se lo contaron a Thais Villas en este reportaje de El Intermedio.

En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas acudió a un barrio rico y un barrio obrero para saber cómo estaban pasando el verano sus vecinos.

"Hemos estado en Toronto todo el mes excepto una semana que estuvimos en Nueva York", explicó una mujer de barrio rico, que detalló que habían alquilado "un loft de 3 o 4 personas": "Fueron 2.700 dólares y en Nueva York también estuvimos en un hotel de cuatro estrellas". Por último, la mujer confesó que se había gastado casi 2.000 euros en comida en 10 días: "Estaba todo carísimo".

Sin embargo, una joven de barrio obrero explicó que se encargaba de hacer ella la comida para luego pasar el día en la playa: "Me he dejado unos 50 euros como mucho en comida". Además, la joven desveló que lo más caro que se había comprado habían sido unos pantalones de 11 euros mientras que una mujer de barrio rico aseguró haberse comprado ropa de Valentino.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.