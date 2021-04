"Ya sabemos que Gabilondo e Iglesias se están poniendo ojitos", destaca Dani Mateo, que pide a los espectadores que ellos también "abran los ojos" para analizar muchos detalles del debate electoral de Madrid. Y es que, como afirma el periodista, hay imágenes que han pasado desapercibidas y que Mateo muestra en 'Lo que el ojo no ve'.

Por ejemplo, el presentador muestra lo que le ocurría a Ángel Gabilondo nada más salir del detalle: "El candidato socialista no veía nada claro". Gabilondo preguntaba a los periodistas si estaba a suficiente distancia para poder quitarse la mascarilla y es que el socialista explicaba que no veía nada porque tenía las gafas empañadas: "Imagino que están ustedes ahí". Pero este no ha sido el único momento surrealista protagonizado por Gabilondo. En el vídeo principal de esta noticia, Dani Mateo muestra sus despistes.