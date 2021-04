Dani Mateo reconoce que Isabel Díaz Ayuso "sabe muy bien" lo que diferencia vivir en Madrid del resto de España, lo que hace a los madrileños "realmente auténticos" y que "tanto les jode" a los demás: "después de un día de trabajo sufriendo pueden ir a una terraza con los amigos a tomar una cerveza a la madrileña".

Para demostrar que Ayuso tiene razón y que poder tomarse una caña en una terraza es lo primero que anda buscando la gente, El Intermedio ha salido a la calle a preguntar a los ciudadanos por qué prefieren vivir en Madrid antes que en cualquier otro logar del mundo. "Es verdad que el 95% del sueldo se me va en alquiler, pero gracias a que Ayuso tiene los bares abiertos me puedo permitir comer los quicos que me dan con la caña", reconoce un joven. Otro dice que le gusta vivir en Madrid a beber cerveza porque "en Andújar nos quitábamos la sed con agua del pozo".

Dani Mateo apoya el "nacionalismo madrileño" de Ayuso

Además, Dani Mateo ha repasado otras de las razones por la que los españoles envidian a los que tienen la suerte de vivir en Madrid, "con sus atascos tan típicos, sus precios de la vivienda tan asequibles y esa contaminación de toda la vida".