"El idiota es idiota aunque no quiera": la respuesta de Wyoming al mito de "los pobres son pobres porque quieren"

Una noche más, El Intermedio vuelve con su sección Wyoming te necesito. En ella, los espectadores del programa pueden pedir ayuda al presentador para desmontar bulos y afirmaciones sin contrastar que se repiten a diario por toda España.

En esta ocasión, un seguidor del programa ha pedido a Wyoming que desmienta una frase tan extendida como falsa: "Los pobres son pobres porque quieren".

"Vamos a ver, tenemos que dejar las cosas claras de una vez. Con la pobreza sucede lo mismo que con la miopía: es una putada y es hereditaria", responde tajante el presentador. Y no lo dice solo él. Un informe de Cáritas confirma que el 80% de los niños que nacen en hogares pobres lo seguirán siendo en el futuro.

"Y no es por tradición familiar, sino porque no suelen tener alternativa. Es mentira eso de que todos partimos de la misma casilla", añade Wyoming. Y va más allá: "No solo la pobreza es hereditaria, también lo es la riqueza".

"Muchos diréis: 'Pero Wyoming, ¿cómo va a ser eso? Si algunos políticos y hombres de éxito me hablan de la meritocracia…'. Pensadlo un momento: ¿esa persona está hablando desde un palacete? ¿Su padre y su abuelo eran banqueros? Querido amigo, te están mintiendo. Y lo hacen porque no quieren invertir en servicios públicos que nos ayuden a igualarles", reflexiona el presentador.

Tras desmontar la frase, El Gran Wyoming lanza un consejo final para el espectador que lo consultó y para cualquiera que escuche la misma frase: "La próxima vez que lo escuches, respira hondo y recuerda que el idiota es idiota, aunque no quiera".