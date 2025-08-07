Un hombre estalla por la sanidad: "Mi generación ha trabajado para un país 50 años y ahora somos una porquería"

Un señor critica que han tardado siete meses en darle una cita para el traumatólogo: "Soy de una generación que ha trabajo 50 años para este país y ahora no somos nadie, somos una porquería".

En 2022, El Intermedio puso un 'Punto de desahogo' en la calle para que los españoles denunciaran hasta qué punto estaban los "paracetamoles" de la situación de la sanidad. "Estoy hasta los paracetamoles de que en la pandemia aplaudíamos a los sanitarios por salvar vidas y ahora se les trata fatal cuando ellos no son culpables de no tener recursos", destacó un hombre.

"Para que te vea una especialista tienes que esperar meses", criticó una mujer mientras que un señor se mostró "muy disgustado" de llevar "esperando más de dos meses para hacer una colonoscopia": "La sanidad da pena".

Por otro lado, una mujer mayor de 70 años afirma la dramática situación que viven los ancianos ante la falta de recursos en la sanidad: "La gente mayor de 70 años no tenemos un médico de urgencia, tardamos casi una hora en llegar al clínico".

Por último, un señor criticó que necesitaba ir al traumatólogo y han tardado siete meses en darle la cita: "Soy de una generación que ha trabajo 50 años para este país y ahora no somos nadie, somos una porquería". Puedes ver el resto de declaraciones al completo en el vídeo de arriba.

