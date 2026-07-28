Dani Mateo analiza la conversión religiosa de Díaz Ayuso: "Igual trabaja también vendiendo obleas"

El Intermedio recupera cómo el colaborador reaccionaba a una entrevista de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la que se declaraba católica, a pesar de que, anteriormente, afirmaba haber perdido la fe.

Dani Mateo reaccionaba en El Intermedio a la conversión religiosa de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta afirmaba, en una entrevista, ser católica, aunque confesaba ir poco a misa. A pesar de ello, se justificaba exponiendo que iba mucho por trabajo.

"Está todo el día en misa, pero por trabajo", exponía el colaborador, "como Jesucristo". "Será que, además de presidenta, igual trabaja también vendiendo obleas", añadía. Pero, como recordaba Mateo, la presidenta de la Comunidad de Madrid "ha sufrido una conversión religiosa".

"Antes no era, pero se convirtió", destacaba, "¿acaso se cayó del caballo? Aunque si se hubiera dado un golpe muy fuerte en la cabeza eso explicaría muchas de sus declaraciones".

Dani indicaba que la presidenta madrileña, en anteriores entrevistas, había confesado haber perdido la fe siendo muy pequeña debido a la pérdida de su abuelo, aunque señalaba ser respetuosa con los valores católicos. "Perdió la fe, pero ahora cree ciegamente en ese ser todopoderoso que exige sumisión absoluta y que obra milagros", concluía Dani, "nunca es tarde para hacerse devoto de Miguel Ángel Rodríguez".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido