Un hombre, tajante con Donald Trump: "Estoy hasta los cataplines, has matado a mucha gente con tu socio Netanyahu"

El Intermedio volvía a abrir su 'Punto de desahogo' y, en esta ocasión, este estaba presidido por una estatua de Donald Trump para que la gente pudiera manifestar sus opiniones sobre el presidente de EEUU.

El Intermedio decidía sacar su estatua de Donald Trump a la calle para crear uno de sus 'Puntos de desahogo' y que los ciudadanos pudieran decirle al presidente de Estados Unidos lo que piensan sobre él. "Estoy hasta las narices de que a un matón le hayan dado un botón nuclear", decía una chica.

"Estoy de ti hasta los mismísimos", exponía un señor, "eres un hipócrita y falso, que te crees el dueño del mundo mundial". "Estoy hasta la pepitilla de que la gasolina haya subido a dos euros. Por favor, para, me tengo que mover", se quejaba otra chica.

Otra joven señalaba que estaba harta de despertar todas las mañanas "y ver que este tío va a por un país distinto". "Estoy hasta la gorra de tus embustes, de tus mentiras y de tus atropellos Donald Trump, cabrón", añadía otro señor.

"Estoy hasta las narices, Trump", comenzaba una señora, "si tienes que atacar entonces manda a tu hijo a pelear por tu país". "Estoy hasta el papo de que, por tu culpa, dentro de poco no pueda ir en coche", se quejaba una chica.

Un hombre afirmaba estar "hasta la coronilla" del presidente de EEUU. "Deja a la gente tranquila, hombre, qué te han hecho, que quieres todo el petróleo, joder", añadía, "basta ya, que te voy a dar una cachetada".

"Estoy hasta la médula de que te metas en los conflictos internacionales que no te incumben", comentaba una chica. "Estoy hasta los cataplines, eres un asesino, has matado a mucha gente con tu socio Netanyahu", exponía, contundente, otro hombre. "Estoy hasta... ¡capullo!", concluía una señora.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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