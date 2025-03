Un hombre de barrio rico sorprende a Thais Villas con su "sábado perfecto": "Se te puede ir a 250 o 500 euros"

¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Con estas dos sencillas preguntas, Thais Villas ha visitado un barrio rico y un barrio obrero para averiguar cómo son los hábitos diarios y los planes de ocio de unos y otros vecinos.

En el vídeo sobre estas líneas, un hombre de barrio obrero explica que su plan cuando no tiene que trabajar es "echar un café con los amigos y luego patinar un rato".

Del mismo modo, en el barrio rico otro chico describe cómo es su "sábado perfecto": "Levantarme, ir al gimnasio a entrenar, luego a un brunch en Madrid, pasear, irme a un museo o a cualquier sitio de tiendas y comprar algo, comer en un buen restaurante". "Se te puede ir a 250 o 500 euros", afirma. "En un día, ole tú", le responde Thais.

En el barrio obrero, una mujer explica que el día que no tiene que trabajar hace "lo que no hago habitualmente en casa", como "poner lavadora, planchar, recoger". En este sentido, afirma que no tiene ayuda en casa: "Si me pagaran 2.000 euros al mes limpiando igual me lo podía permitir", señala.

Otra mujer de barrio rico apunta que en su caso sí que cuenta con la ayuda en casa de "una señora que está por horas" y que en su casa "hay que ser ordenado y cuidadoso para que le cunda a la señora que viene unas horitas por día".