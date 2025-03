"Vamos, que no hace ni el huevo": la reacción de Thais Villas cuando un hombre de barrio rico le explica su día a día

Thais Villas vuelve a visitar un barrio rico y un barrio obrero, en esta ocasión con dos sencillas preguntas: ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? De este modo, la reportera se encuentra con gente en el barrio rico que vienen de Estados Unidos para "comer y hacer shopping" o de mantequerías gourmet, mientras que en el barrio obrero llegan de trabajar y van "a donde me lleve la vida".

Sus planes de tarde también varían. Mientras en el barrio rico una mujer explica que recibirá a los pintores para "un par de chapucitas", tomará el aperitivo con las amigas o mirará la cartelera para ir al teatro, un hombre de barrio obrero explica que su plan será "llegar a casa, ducharme, merendar algo y poco más".

También en el barrio obrero, una chica afirma que aprovechará que "es miércoles y está más barato" para irse al cine con una amiga con un presupuesto de 20 euros. En el rico, por otra parte, un hombre desvela que asistirá al partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid por el que ha pagado 800 euros por cada entrada: "Yo no he ido nunca al fútbol, por eso me quedo muerta", alucina Thais.

El día a día en un barrio rico y un barrio obrero

El mismo hombre le explica que su rutina diaria, como hombre jubilado que ya es, se basa en cuidar del jardín y las plantas, además de viajar "3 o 4 veces al año": "Usted se lo pasa bastante pipa", señala la reportera.

Otro hombre de barrio rico le explica que tiene una escuela de surf, "un negocio que se enfoca más en verano", y que en invierno tiene "mucho tiempo libre" que dedica a "surfear, ir al monte, pasear con el perro, hacer las compras" y, en general, "disfrutar de la vida". "Vamos, que no hace ni el huevo en todo el día", reacciona Thais, a lo que el entrevistado le responde que "soy amo de casa".