Inés Rodríguez entrevista a Adelaida, coordinadora de Atención Temprana en Cantabria: "Es muy importante para prevenir"

En la última temporada de El Intermedio, Inés Rodríguez visitó Santander para conocer cómo funciona el proyecto de servicio de Atención Temprana de Cantabria. Para hablar del tema, se reunió con Adelaida Echevarría, coordinadora de los equipos.

Durante su entrevista, Echevarría explicó a Inés que en Cantabria la Atención Temprana consiste en un "servicio sanitario pediátrico". "Está dentro de lo que es la atención primaria de salud, forma parte de la cartera de servicios y, por lo tanto, es un servicio más que se le ofrece a todos los niños y niñas que viven en Cantabria", señaló.

"La atención temprana es muy importante para prevenir las situaciones de discapacidad, las alteraciones del desarrollo, para dar la suficiente calidad, estimular a los niños con una discapacidad establecida para que esta tenga una repercusión menor en su desarrollo", comentó Echevarría.

Asimismo, asegura que la mayor parte de sus esfuerzos están dirigidos a la prevención: "Trabajamos con niños y niñas con factores de riesgo como puede ser una alteración del tono muscular, un retraso del lenguaje o una patología establecida". Y añadió que dentro del programa hay más de 1.000 niños inscritos.

Cuando Inés Rodríguez le preguntó sobre cómo gestionan la lista de espera, la reportera se sorprendió con la respuesta de Adelaida Echevarría. Y es que resulta que en Cantabria "no hay lista de espera".

Echevarría dejó claro que para ellos es importante construir una sociedad más inclusiva que no deje fuera a nadie.

