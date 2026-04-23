Una migrante en proceso de regularización, a Andrea Ropero: "Siempre hay ese miedo de que te vayan a parar y devolverte a tu país"

Andrea Ropero se desplaza hasta una oficina de la Seguridad Social donde se tramitan las nuevas regularizaciones extraordinarias de personas migrantes. Allí recoge el testimonio de una mujer peruana que aspira a conseguir la residencia para poder reunirse con sus hijos.

En este reportaje de El Intermedio, Andrea Ropero se acerca hasta una oficina de la Seguridad Social donde se está tramitando la nueva regularización extraordinaria de personas migrantes, con el objetivo de conocer las historias de quienes podrían ver su vida transformada gracias a esta medida.

La primera historia es la de Harumi, una mujer peruana que lleva un año y siete meses en España. Es la primera vez que acude a Extranjería para solicitar la residencia, un paso que considera "imprescindible" para poder "reencontrarse con sus hijos", que permanecen en Perú.

"Para poder tener un trabajo estable, porque actualmente trabajo de manera irregular, limpiando en restaurantes en el centro y cuidando también a adultos mayores los fines de semana. Quiero hacerlo todo bien para poder viajar y ver a mis hijos", explica. Harumi detalla que sus ingresos son precarios e inestables, cobrando entre seis y diez euros la hora sin contrato fijo.

Ante esta situación, Andrea Ropero le pregunta si, tras un año y medio en España sin documentación, ha sentido miedo en su día a día. "En las estaciones yo paso tranquila, normal, llevando mis documentos, pero siempre vas con ese miedo de que te vayan a parar y te devuelvan a tu país", confiesa.

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