Wyoming, sobre las exigencias de Juanma Moreno a Vox: "Podrían ahorrarnos todo este teatrillo"

El presidente del PP andaluz ha dicho que, si Vox no acepta sus términos para que se produzca un pacto, se repetirán las elecciones, mientras que el partido ultra ha respondido que "o prioridad nacional o nada".

El Gran Wyoming expone que hay cosas "muy previsibles, que sabemos que van a ocurrir sí o sí". El presentador de El Intermedio indica que un ejemplo es la canción 'Yo quiero bailar' de Sonia y Selena ya que, cuando escuchamos "yo quiero bailar", automáticamente respondemos "toda la noche".

Esto, como señala, son "mecanismos automáticos", como el del perro de Pávlov. "La explicación de ese automatismo es que esta canción ya está alojada en nuestro subconsciente y sabemos, perfectamente, cómo va a terminar", explica.

El presentador explica que ocurre algo similar en política, ya que en el Parlamento andaluz se ha vivido la primera votación de investidura fallida de Juan Manuel Moreno Bonilla. "La canción que hemos escuchado nos ha sonado francamente previsible", expone.

"Moreno Bonilla ha dicho que o se aceptan sus términos para un pacto o habrá repetición electoral", cuenta Wyoming. Vox, por su parte, ha respondido que "o prioridad nacional o nada de nada". El presentador apunta a que todos sabemos que "cuando Vox diga 'yo quiero bailar', Juanma Moreno contestará 'toda la noche'".

"Ojo, toda la noche y, probablemente, cuatro años más", añade, "y es que esta canción ya la hemos escuchado muchas veces en Castilla y León, Aragón, Extremadura y en decenas de ayuntamientos". Wyoming afirma que siempre se cumple el mismo guion, "punto por punto".

"El PP se distancia de Vox, Vox exige su programa de máximos, el PP anuncia que estaba dispuesto a repetir elecciones, Vox dice que o el PP pasa por el aro o nada de nada y, finalmente, el PP acepta". "Podrían ahorrarnos todo este teatrillo", concluye, "se va a repetir la misma canción otra vez".

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