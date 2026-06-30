El cabreo de una madre al creer que su hija está embarazada: "¿Del italiano, no?, ¿te piensas que ese está para ataduras?"

Una chica hace creer a su madre que está embarazada en esta broma telefónica de El Intermedio y, desde luego, a la mujer no le ha hecho mucha ilusión creer que va a ser abuela. Puedes ver el momentazo en este vídeo.

El Gran Wyoming da paso en El Intermedio a un nuevo vídeo de 'Cría cuervos', donde los hijos hacen bromas pesadas a sus padres. Es el caso de la protagonista del vídeo, que hace creer a su madre que está embarazada. "Eso es de las precauciones que tomas, ¿verdad?", pregunta la madre enfadada a la hija, a la que confiesa que le ha dejado "de piedra". "¿De quién?, ¿del italiano, no?", pregunta la madre sorprendida a lo que la hija le contesta: "Digo yo". Puedes ver el momento completo en el vídeo principal de esta noticia.

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