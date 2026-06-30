Ahora

Cría cuervos

El cabreo de una madre al creer que su hija está embarazada: "¿Del italiano, no?, ¿te piensas que ese está para ataduras?"

Una chica hace creer a su madre que está embarazada en esta broma telefónica de El Intermedio y, desde luego, a la mujer no le ha hecho mucha ilusión creer que va a ser abuela. Puedes ver el momentazo en este vídeo.

El cabreo de una madre al creer que su hija está embarazada: "¿Del italiano, no?, ¿te piensas que ese está para ataduras?"

El Gran Wyoming da paso en El Intermedio a un nuevo vídeo de 'Cría cuervos', donde los hijos hacen bromas pesadas a sus padres. Es el caso de la protagonista del vídeo, que hace creer a su madre que está embarazada. "Eso es de las precauciones que tomas, ¿verdad?", pregunta la madre enfadada a la hija, a la que confiesa que le ha dejado "de piedra". "¿De quién?, ¿del italiano, no?", pregunta la madre sorprendida a lo que la hija le contesta: "Digo yo". Puedes ver el momento completo en el vídeo principal de esta noticia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Terremotos en Venezuela, en directo | Albares eleva a 18 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela: "Mientras haya esperanza seguiremos"
  2. Los indicios de "un patrón estructurado" para amañar los rescates de la SEPI: claves de las 25 nuevas imputaciones por la presunta trama de Leire Díez
  3. Desmontando los bulos de Feijóo sobre la 'ley de nietos': ni aumenta el censo en 2,5 millones de votantes ni todos apoyarán al PSOE
  4. Trump insiste en dar por hecho que "habrá una reunión" en Doha con Irán pese a los desmentidos de Teherán: "Van a Qatar. Creo que ya se han ido"
  5. DNI falso, un supuesto trabajo de comerciante y una vida sin lujos: así pasó desapercibido en Soria el mafioso Domenico Paviglianiti
  6. El calor extraordinario no da tregua: Extremadura, Canarias y el Valle del Guadalquivir podrían alcanzar los 40 grados