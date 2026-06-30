Más opciones y entidades para acreditar el arraigo: claves de las cifras históricas de la última regularización de migrantes

Los detalles Este martes era el último día, del plazo de tres meses, para solicitar la regularización de migrantes planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Se han desbordado todas las previsiones. Se calculaban unas 500.000 solicitudes y se han presentado más de 1 millón.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un plan de integración y ciudadanía con 505 millones de euros para la gestión de la migración, acceso al empleo, formación en lenguas y refuerzo de servicios públicos. Este anuncio coincide con el cierre del plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes, que ha superado las expectativas con más de un millón de solicitudes. La medida ha sido recurrida por el PP y podría chocar con la normativa europea. El proceso ofrece más flexibilidad en requisitos como el padrón y el contrato laboral, permitiendo alternativas como el arraigo familiar y considerando situaciones de vulnerabilidad. Aunque se exige un certificado de antecedentes penales limpio, se ha otorgado una prórroga para quienes enfrentan retrasos administrativos.

Este ha sido el mensaje y el anuncio hecho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el último día para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes: la creación de un plan de integración y ciudadanía que incluye 505 millones de euros para el desarrollo de una agencia que coordine la gestión de la migración, ayude en el acceso al empleo, se creen plazas de FP, se financien cursos de lenguas cooficiales y se refuercen los servicios públicos. Mensaje en positivo para el más de un millón de personas que están en un sinvivir ahora mismo.

Porque este martes se cierra el plazo que podría cambiarles la vida, el tiempo dado por el Gobierno para solicitar la regularización. Pero también porque el PP de Aragón y de la Comunidad Valenciana recurrieron la medida y el Supremo ahora considera que podría chocar con la normativa europea.

Desde el gobierno llaman a la tranquilidad. La medida ha superado todas las expectativas porque se esperaban medio millón de solicitudes y, al final, se han presentado más de un millón.

Previsiones desbordadas

Una de las claves que podría explicar este desbordamiento en las previsiones tiene que ver con el padrón. Lo normal es que cuando un migrante llega a España se empadrone. Es uno de los requisitos para poder conseguir la residencia legal; pero también es esencial para acceder a servicios públicos como la educación o la sanidad.

Sin embargo, esto demuestra que muchos no se han empadronado. Esta es una de las maneras existentes para calcular cuántos irregulares hay, y estos datos demuestran que un número elevado no se empadronan. No lo hacen por las dificultades para conseguirlo o por ignorancia.

Presentar el padrón era una exigencia en otras regularizaciones. En la presentada por el Gobierno de Sánchez, se permitiría presentar un abono de transporte o una cita médica. Se ha dado más flexibilidad en las pruebas de estancia en España.

Más vías y requisitos más flexibles

Se ha sido más laxo con la presentación de un contrato. En otras regularizaciones de migrantes, la única posibilidad de entrar en el proceso era teniendo una oferta de contrato. En este caso, el contrato es solo una opción a entregar.

También se puede solicitar la regularización por arraigo familiar, si se tiene a menores a cargo o si se acredita vulnerabilidad. En esta última opción, será una entidad habilitada por el Estado la encargada de estudiar y certificar que la situación económica de la persona es extrema, que tiene serios problemas de salud, que ha sido víctima de explotación o que necesita protección internacional.

O sea, que en este proceso de regularización de migrantes del Gobierno de Sánchez hay una mezcla de más vías en los criterios con más flexibilidad en los documentos. Algo que, sobre todo, se ve en el tema de los antecedentes penales.

Hay que dejar claro que ni un solo inmigrante que no presente un antecedente de penales limpio va a regularizarse. Ni uno. Ahora bien, hay quien no ha podido presentar todavía sus antecedentes porque sus países no son rápidos administrativamente. En estos casos, en vez de cerrarles la puerta, se les ha dado una prórroga de tres meses para conseguir el documento necesario. Además, los consulados españoles están ayudando en esto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido