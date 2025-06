El Gran Wyoming, sobre cómo habla Trump en inglés: "Ha ido a la misma escuela de idiomas que Rajoy"

Guillermo Fesser vuelve a El Intermedio para analizar el suceso protagonizado por Pedro Sánchez y Donald Trump en la cumbre de la OTAN. Como expone el Gran Wyoming, "hemos visto unas cumbre de la OTAN completamente rendida a las exigencias de Trump, salvando el honroso plante de Sánchez".

El presidente de EEUU ha amenazado a España con obligarnos a pagar "el doble" después de que Sánchez haya afirmado que España no va a invertir el 5% del PIB en Defensa como pide Trump. Para el corresponsal, las amenazas del mandatario estadounidense van a quedar en nada. "Ya hemos dicho que le llaman 'TACO', 'always chickens out', siempre se acobarda, y, la verdad el tien que adoptar el papel de 'bully' porque lo es", afirma el periodista.

Fesser, además, señala que Trump ha hablado sobre la economía española pero lo ha hecho de una manera incorrecta. "Ha dicho 'the economy of Spain is very well'", indica el periodista. "Nos dicen que tenemos que hablar inglés nosotros, nos esforzamos toda la vida y el que habla mal es el presidente de EEUU", expone.

"No se dice 'the economy is very well', señor presidente, se dice 'the economy is very good'", le corrige Fesser, muy molesto. "Llevo en EEUU 18 años, 'oye, qué acento, qué acento', ¿y el prsidente habla mal...?, añade. "Ha ido a la misma escuela de idiomas que Rajoy", responde Wyoming.