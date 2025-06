Guillermo Fesser cree que el 5% de inversión en defensa que exige Trump "es para contrarrestar un 6,5% que invierte Rusia"

La cumbre de la OTAN se ha plegado a las exigencias de Donald Trump firmando un acuerdo en el que se comprometen a invertir un 5% de su PIB en Defensa. Pero, como señala el Gran Wyoming, "salvando el honroso plante de Pedro Sánchez". "¿En qué crees que pueden quedar estas amenazas a España?", pregunta el presentador al correponsal Guillermo Fesser.

"Creo que en nada", responde el periodista, "siempre se acobarda y, la verdad es que él tiene que adoptar el papel de bully porque lo es, tiene que meterse con alguien". El periodista confiesa que lo que más daño le ha hecho de las palabras de Trump es que ha dicho "The economy is very well". "Nos esforzamos toda la vida para aprender a hablar inglés y el que habla mal es el presidente". "No se dice 'the economy is very well' se dice 'the economy is very good'", señala Fesser.

"Ha ido a la misma escuela de idiomas que Rajoy", afirma Wyoming. El periodista expone que Trump "tiene mucho morro" porque "el 5% se lo pone como victoria suya pero, nadie sabe de dónde lo ha sacado" pero, además, él no se ha impuesto ese mismo porcentaje.

"El 5% no es por Trump", desvela Fesser, "es por un señor que se llama Putin, que está en Ucrania que parece que negociamos la paz, que en cinco años se rearma, que tiene 600.000 soldados muy nerviosos y tiene una capacidad de bombardeo antiaereo que nosotros no tenemos". "Ese 5% es para contrarrestar un 6,5% que Rusia invierte todos los años en su ejército", concluye.