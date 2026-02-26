Gabriel Rufián se sincera con Thais Villas: "Cada día me planteo cambiar de trabajo, cada vez me compensa menos"

La reportera ha vuelto a la Carrera de San Jerónimo para saber si sus señorías forman parte de ese 60% de españoles que quiere cambiar de trabajo. Descubre sus respuestas en el vídeo principal.

¿Les gustaría a los diputados del Congreso cambiar de trabajo? Thais Villas ha ido a la Carrera de San Jerónimo para preguntar a sus señorías sobre esta cuestión ya que, como señala, "el 60% de los españoles se plantean cambiar de trabajo".

Gabriel Rufián es tajante en su respuesta a Villas: "Sí, cada día". "Es el mejor trabajo que he tenido en mi vida, pero cada día me planteo cambiarlo", explica, "cada vez me compensa menos". El portavoz de ERC en el Congreso afirma que "te rompes la cara por cosas por las que crees y luego te meten en un saco que es injusto".

Elma Saiz, por su parte, afirma que le gusta mucho su trabajo. "Es un honor ser ministra", expone. Además, a pesar de la tensión que se vive en el Congreso nunca se ha planteado dejarlo.

Verónica Martínez Barbero, por su parte, sí que se ha planteado cambiar de trabajo, pero quiere explicarse. "Hay una cosa de fondo conmigo", señala, "yo soy inspectora de trabajo de profesión y de vocación". La portavoz de Sumar expone que, en ocasiones, echa de menos "ser inspectora de trabajo".

"Sé que esto puede parecer aburrido, pero yo me cogía mi coche a las ocho de la mañana y me iba a visitar empresas", cuenta. No duda en confesar que el trabajo de su vida fue el anterior, es decir, ser inspectora de trabajo, una confesión que deja a Thais alucinada.

