'Felipón' carga contra Óliver Laxe, director de 'Sirat': "Una mili le metía yo a ese chaval"

El 'expresidente socialista' y el 'expresidente popular' han ido al cine para ver la aclamada película. A pesar de ello, parece que el film no es de su gusto y el director todavía menos.

Este sábado se va a celebrar la gala de entrega de los Premios Goya. Por este motivo, El Intermedio aprovecha para pedir a sus expertos particulares, 'Aznarito y Felipón', que analicen la evolución del cine en los últimos 40 años.

"Qué gusto ir al cine con la tarjeta dorada, lo baratito que sale", afirma 'Aznarito'. 'Felipón' confiesa que no va mucho al cine ya que prefiere ver películas en su casa. "Tengo una pantalla más grande que el Bernabéu", explica.

El 'popular' le pide a su compañero que apague el puro, que en la sala también hay niños. "Los niños mandan en las casas, la mierda de los niños", responde el 'socialista', "por eso no vengo nunca al cine". "¿Se puede saber qué hace la gente trayendo a un niño a ver 'Sirat'?", pregunta, "les tenían que quitar la custodia".

"No me fastidies que vamos a ver 'Sirat'", responde 'Aznarito', molesto, "para ver zumbados y gente rara me voy a una manifestación de Podemos". El 'expresidente socialista' considera que todo el cine español "es igual". "Ya te digo yo que va a ser de una mujer que se va a vivir al campo para superar el trauma de su padre", detalla.

"Y al final se droga", añade 'Aznarito'. El 'expresidente popular' le dice a su compañero que le acaba de hacer spoiler "de toda la cartelera". "Pero, tienes razón, y a eso hay que añadir que todos los que andan en este mundillo del cine son unos subvencionados". "Y los directores unos gilipollas", añade el 'popular'.

"Calla la boca un poco, que están los niños", le pide 'Felipón'. "Que se vayan a ver 'Zootrópolis'", responde 'Aznarito', "que esa seguro que no la ha dirigido ningún melenudo megalómano". "'Uy, mírame, soy Óliver Laxe, que ni mi apellido parece español", añade, "que soy un intenso y mi pelazo es casi tan largo como mi película". "Una mili le metía yo a ese chaval", afirma el 'expresidente socialista'.

'Felipón', con añoranza, señala que no hay películas como las de antes, como las de vaqueros. "'El bueno, el feo y el malo', 'La muerte tenía un precio'", dice el 'socialista'. "'Aquí llega Condemor'", añade el 'popular'.

"'Brokeback Mountain'", suma 'Felipón', "aunque esa solo vi el principio, luego me dormí". "Pues casi mejor que te durmieras, les daba una ventolera y se hacían homosexuales", señala 'Aznarito'. "No, que te estás liando", responde el 'socialista', "homosexuales son los 'mariquitiquis' de las películas de Almodóvar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.