Marta Fernández, nadadora con seis medallas paraolímpicas: "Cuando me meto al agua noto menos las limitaciones, me siento libre"

Inés Rodríguez entrevista a Marta Fernández, medallista paraolímpica, que en este vídeo habla sobre su pasión por la natación, las dificultades y alegrías que conlleva este deporte y presenta a su hermana gemela, Cristina.

Inés Rodríguez ha estado conversando con Marta Fernández, una nadadora paraolímpica que atesora hasta seis medallas entre los últimos dos Juegos Paraolímpicos. A las dos les une una buena amistad, fruto de coincidir en las piscinas cuando Inés todavía competía.

Marta, que asegura que "vive" en la piscina, explica que digiere la carga del éxito porque está "muy bien rodeada" por su entrenador y su psicóloga, que le dicen que solamente se dedique a nadar "y todo lo demás va saliendo".

Sin embargo, la pasión de Marta por la natación no siempre estuvo ahí, ya que confiesa que al principio le llevaron obligada "porque era la mejor rehabilitación para la espasticidad". En este sentido, cuenta que nació con una parálisis cerebral que le afecta a la parte motora del cuerpo y la coordinación.

A los 16 años su entrenadora le abrió el mundo de la competición y después la Federación le ofreció entrenar en el Centro de Tecnificación: "No sé qué veían en mí", comenta la medallista paraolímpica, para la que nadar es algo muy importante: "Cuando me meto al agua noto menos las limitaciones, es cuando yo me siento libre", afirma.

Marta también cuenta que es más difícil conseguir patrocinadores en el deporte adaptado al no tener tanta visibilidad, si bien ella se siente "afortunada" porque tiene "empresas que me apoyan".

Respecto a la remuneración por medallas tanto olímpicas como paraolímpicas, indica que desde los Juegos de París "son totalmente iguales": "Cobramos lo mismo por cada medalla que ganamos y eso nos hace que nos valoren".

Parte del secreto del éxito de Marta está en su red de apoyo, especialmente desde su familia y, sobre todo, con su hermana gemela Cristina. Ella recuerda que empezaron juntas en natación, pero que sus caminos se separaron cuando Marta empezó a hacerlo profesionalmente: "Yo sobrevivo", afirma.

Cristina asegura que, aunque son gemelas, también son "muy diferentes". Sin embargo, asegura que muchas veces le han confundido con su hermana y le han felicitado, como la semana pasada en un autobús.

Los triunfos de Marta le han llevado incluso a que pongan su nombre a dos piscinas, lo que para ella es un "orgullo tremendo" y algo por lo que está muy agradecida, ya que supone el reconocimiento del "trabajo de todos estos años".

Terminada la entrevista, Inés no puede evitar retar a Marta a una carrera en la piscina, con victoria esperada de la campeona paraolímpica: "Claramente esto no es lo mío. Me retiro", comenta la reportera más 'inusual' de El Intermedio.

