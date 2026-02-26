Óscar Puente confiesa que le gustaría participar en 'Supervivientes': "Es para lo que estoy preparado"

Thais Villas ha charlado con varios diputados del Congreso para saber si, en el caso de tener que abandonar la política, se atreverían a participar en algún reality. Descubre qué programas han escogido en el vídeo principal.

Thais Villas ha ido hasta el Congreso de los Diputados para hablar con sus señorías y saber si, en el caso hipotético de tener que dejar su trabajo, se animarían a participar en un reality televisivo. Elma Saiz señala que no le importaría participar en '¡Mira quién baila!'.

"A mí lo de bailar...", afirma la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Saiz también da otra opción: 'Mask Singer'. "No es reality, pero bueno", responde Thais, "aquí le damos la idea a los de Antena 3".

Verónica Martínez Barbero, por su parte, confiesa no verse "como carne de un reality". A pesar de ello, escoge 'Masterchef', aunque confiesa que lo hace porque se iría rápido. "Casi no se ni freír un huevo", añade, entre risas.

Gabriel Rufián también escogería el talent de cocina 'Masterchef'. "Como soy obsesivo, se que estaría un mes entero metido en una cocina doce horas", explica, "entonces igual hago algo". "Además, yo iría con una actitud super positiva, me darían de hostias por todos lados...", añade.

En cuanto a Óscar Puente, tiene claro que le gustaría ir a 'Supervivientes'. "Es para lo que estoy preparado", expone. "Después de esto, lo de 'Supervivientes' es un paseo por el campo", añade. "Es lo gana", concluye Thais.

