Una chica confiesa que también se tira pedos "en el sexo": "Soy natural y si me aceptas, aceptas mis gases"

Mientras la Universidad de Maryland ha creado una ropa interior inteligente que mide los pedos en tiempo real, El Intermedio ha querido salir a la calle para medir cómo está la salud intestinal de los españoles.

Según los datos, un español se tira de media 23 pedos al día. Una chica afirma en el vídeo sobre estas líneas que está "por encima" de esta cifra, ya que se define como "bastante gaseosa". En su caso, se muestra partidaria de soltarlos "y si hay alguien al lado, pues que se los coma".

De hecho, confiesa que lo ha hecho incluso delante de su jefe y que, aunque intenta moverse para disimular, "en el trabajo se comenta que soy la más gaseosa". En su vida personal tampoco se reprime, hasta el punto de que incluso se ha tirado pedos "en el sexo": "Soy natural y si me aceptas, aceptas mis gases", comenta.

Otro chico asegura que se tira entre 30 y 35 pedos al día: "Truenan mucho y huelen peor", sostiene este joven, que explica que aunque intenta aguantarse si hay gente alrededor, hay momentos en los que tiene que salir, por lo que "se pide perdón y listo".

