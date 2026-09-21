Gabriel Rufián confiesa a Thais Villas que le han confundido con Santiago Abascal: "Yo dije 'no, no, no, no'"

Thais Villas visita el Congreso y pregunta a los políticos si ellos también tienen un parecido tan impresionante como el de Feijóo con Cash Stevens. A propósito de esto, Gabriel Rufián comparte un momento surrealista que vivió en un centro comercial.

Todos tenemos un famoso al que parecernos. Eso a veces es algo positivo y otras negativo y por ello Thais Villas ha querido preguntar a los políticos del Congreso de los Diputados a quién les han dicho que se parecen y, de paso, saber su opinión sobre el increíble parecido de Alberto Núñez Feijóo y el músico Cash Stevens.

"Tienen un aíre", comenta Borja Sémper, mientras que Mónica García opina directamente que es posible que el cantante "tenga más criterio que Feijóo, de cualquier tipo".

La ministra asegura que a ella misma le han sacado "muchos parecidos": "Debo tener una cara muy vulgar o un abuelo muy prolífico", comenta la ministra de Sanidad, que asegura que incluso le han llegado a decir por la calle "te pareces muchísimo a Mónica García".

A Borja Sémper, por su parte, le han dicho que se parece a Rudy Fernández, además de otro que le da más vergüenza reconocer como Ryan Reynolds. Lo de Rufián es todavía más surrealista, ya que afirma que hace unos días una dependienta de un centro comercial le confundió con Santiago Abascal. El diputado de ERC cree que pudo ser por la barba y destaca que el líder de Vox "está fuerte": "Como viene poco, va mucho al gimnasio".

Montse Mínguez, portavoz del PSOE, confiesa que han comparado sus rizos con los de Cucurella, mientras que Maribel Vaquero, portavoz del PNV, desvela que la han llegado a confundir con la ministra b.

Respecto a quién les gustaría parecerse, Mónica García opta por alguna actriz "potente" como Susan Sarandon, mientras que Mínguez se queda con Marta Sánchez.

Rufián asegura que se haría "heteroflexible por Brad Pitt", el mismo personaje que escoge Sémper, aunque en su caso sostiene que su heterosexualidad le permite "decir que un tío está bueno".

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