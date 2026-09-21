Wyoming advierte sobre los "estribillos llenos de odio" sobre Ceuta: "Algunos llevan dos meses sin parar de cantar que nos han invadido"

Tras el ataque al coche de una diputada de Ceuta, en el que también había dos abogados activistas por los derechos humanos, Wyoming afirma que "hoy todo el mundo condena la violencia, pero no se trata de condenarla, sino de no provocarla con declaraciones incendiarias".

Wyoming arranca El Intermedio recordando 1993, un año que para el presentador "no fue fácil" porque en todos los sitios, desde el coche hasta el bar, pasando por la oficina, sonaba 'La Macarena' un día tras otro.

"La Macarena es el mejor ejemplo de que para que algo cale en la mente humana, basta con repetirlo una y otra vez", algo que ya opinaba Goebbles y que también ocurre con algunos mensajes que se están mandando sobre la crisis de Ceuta.

Ayer decenas de personas apedrearon y patearon un coche en el que iba una diputada de Ceuta junto a dos abogados activistas por los derechos humanos. Los agresores creyeron que dentro del vehículo iban activistas de la asociación de Pamplona Negu Gorriak, que también llegaban a Ceuta para repartir ayuda humanitaria, "como si eso fuera una razón para apedrear a alguien", apunta Wyoming.

"Hoy todo el mundo condena la violencia, pero no se trata de condenarla, sino de no provocarla con declaraciones incendiarias", comenta el presentador, para el que esto es la prueba de que "los estribillos calan" y "algunos llevan casi dos meses sin parar de cantar que nos han invadido, que muchos de los migrantes son delincuentes, que tienen armas, que estamos en peligro o, incluso, que hay ONGs que están ayudando a ese supuesto enemigo".

"Estribillos llenos de odio" que, según Wyoming, "están colocando a Ceuta al borde del estallido social".

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