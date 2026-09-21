Wyoming ironiza sobre el lapsus de Ayuso por el ático y la compara con Gollum: "El dinero público es mío, mi tesoro"

Wyoming se transforma en 'Gollum' tras escuchar el lapsus de Isabel Díaz Ayuso donde, tras ser preguntada por el polémico ático, hablaba de "mi dinero público".

Después de que la primera subasta quedara desierta, el polémico ático de Ayuso vuelve a estar a la venta por 6,7 millones de euros.

Ante la falta de explicaciones, los periodistas preguntaron sobre ello a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que visiblemente nerviosa, se quejaba de lo que, en su opinión, se trata de una campaña orquestada contra ella.

En ese momento, Ayuso hablaba de "mi dinero público": "O se trata de un lapsus o el subconsciente ha hablado un poquito por ella", ironiza Wyoming, que compara a Ayuso con Gollum.

"El dinero público es mío, mi tesoro, y con él podré comprarme todos los áticos de Madrid para vivir en uno cada día", comenta el presentador, que asegura que "el ático es el tesoro y el amo de la Moncloa quiere utilizarlo para acabar contigo y ocuparlo para hacer aquelarres con Bildu y Óscar Puente".

Sin embargo, para Wyoming es "injusto" comparar a la presidenta madrileña con Gollum: "Se parece más al ojo de Sauron, le encanta vivir en lo alto de una torre para vigilarlo todo".

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