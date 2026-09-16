'Barrio rico, barrio obrero'
Una mujer de barrio obrero afirma a Thais Villas que solo salido de España para ir a Portugal, "y porque me invitaron"
Thais Villas visita un barrio rico y un barrio obrero para hablar sobre viajes. Allí encuentra personas que han llegado a gastarse 20.000 euros en Pekín y quien sueña con viajar a Lanzarote o Punta Cana.
'Barrio rico, barrio obrero' vuelve una temporada más a El Intermedio y Thais Villas inaugura su sección estrella hablando con los vecinos de uno y otro vecindario sobre viajes.
La reportera de El Intermedio habla con una mujer de barrio obrero que solo ha salido una vez de España. Fue a Oporto y "porque me invitaron", explica a Thais mientras expresa su deseo de que se vuelvan a acordar de ella.
De los más de 11 países que ha visitado una chica de barrio rico, apunta que el más caro fue Mykonos en verano. 10 días en los que se gastó 10.000 euros en total, eso sí, "sobre todo por el hotel".
Otra mujer sube la apuesta y afirma que se gastó hasta 20.000 euros en su viaje a Pekín: "Nosotros cuando salimos de España, normalmente vamos a hoteles de cinco estrellas, con guías y no nos quedamos en un sitio fijo y eso va subiendo", comenta.
En el barrio obrero, una chica opta por 'bla bla car', furgoneta y camping gas, por lo que su presupuesto es "lo que me puedo gastar en mi casa".
En el barrio rico, una mujer cuenta a Thais Villas que suele hacer entre cinco y seis viajes, mientras que en el barrio obrero, una mujer solo hace uno al año, y aprovechando la paga extra. También allí, otra vecina asegura a Thais que, si fuera gratis, se iría a Lanzarote, aunque siendo un poco más ambiciosos viajaría a Punta Cana y sin necesidad de bikini.
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