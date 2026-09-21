'Feijoo' y 'Abascal' 'llegan' al Gobierno y deciden disolver Cataluña: "Quedará convertida en Aragón del Este o Levante de Arriba"

El Intermedio recurre a la Inteligencia Artificial para saber cómo sería la llegada de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal a La Moncloa en la nueva sitcom 'Dos hombres y miedo'.

El Gran Wyoming señala que muchos creen que "la derecha y la ultraderecha terminarán relevando al actual gobierno". Por ese motivo, El Intermedio estrena una nueva 'sitcom', 'Dos hombres y miedo', protagonizada por 'Santiago Abascal' y 'Alberto Núñez Feijóo', para mostrar cómo podía ser el día a día en La Moncloa con el popular como presidente y el líder de Vox como vicepresidente.

El 'popular' está organizando su despecho a su llegada a La Moncloa. "Alberto, por fin has llegado a La Moncloa", se dice a sí mismo, "y decían que era imposible porque no sabía inglés". "¡Alberto, tenemos que hablar!", le interrumpe 'Abascal'.

El 'líder de Vox' le cuenta que no tiene silla de vicepresidente. "El rojazo de Carlos Cuerpo la puso en Wallapop para sacarse unos eurillos", explica. Cuenta que lo único que ha podido conseguir es la pelota de pilates de Yolanda Díaz. "Aunque, bueno, te tengo que decir ni tan mal", añade, "así puedo reforzar a la vez la unidad de España y el suelo pélvico".

'Feijóo', por su parte, comenta que va a pedir que retiren todas las alfombras. "A ver si lo de Perro Sánchez era porque se meaba todo el rato en ellas", explica. 'Abascal' le dice que se enfrentan "a una labor ineludible". "Tenemos que revertir las políticas del sanchismo y devolver a España al lugar donde se merece", expone el 'líder popular'.

Reparto de ministerios

"Eso luego, yo hablaba de repartirnos los cargos", apunta 'Abascal'. El 'líder de Vox' indica que primero deben adelgazar la administración, siguiendo el ejemplo de Javier Milei: "A tomar por culo los ministerios de Transición Ecológica, Transformación Digital y Transportes, no quiero nada trans en el Gobierno".

El 'líder popular' anuncia que ellos se van a quedar con el ministerio de Vivienda y nombrará ministra a Ayuso, "que tiene un ojo para elegir casas...". 'Feijóo', además, ofrece Sanidad a su 'vicepresidente'. "Qué sorpresa le voy a dar a Marcos Llorente cuando le haga ministro", comenta 'Abascal'.

El ministerio de Cultura, como indica 'Feijóo', también está asignado, ya que se lo van a dar a Bertín Osborne. 'Abascal' le dice que prefiere dárselo a un torero. "Esta tarde llamo a Morante de la Puebla", añade.

Las primeras medidas

"¡Qué bien nos está quedando el Gobierno!", afirma el 'líder de Vox', "pero hay que tomar medidas". 'Santiago' indica que se cerrarán todos los canales de televisión que no sean afines. "Menos Clan TV, que en algo se tiene que entretener Tellado", apunta 'Feijóo'.

También deben poner en práctica la 'Prioridad Nacional' y pedir la prisión permanente revisable "para el zurdo asqueroso de Wyoming", afirma 'Abascal'. "Y después ilegalizar a los catalanes", añade. El líder de Vox señala que deberán disolver Cataluña, que quedará convertida en Aragón del Este o Levante de Arriba.

"Solo nos queda una decisión importante", añade 'Feijóo': "¿Cómo nos vamos a hacer llamar? ¿Feijascal o Albago?". "Pues hombre, yo me identifico mucho más con lo segundo", responde 'Santiago'.

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