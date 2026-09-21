'Díaz Ayuso' defiende que no es traficante de fruta ni tiene "una ONG 'frutietarra' que ayuda a los inmigrantes de Ceuta"

Cristina Gallego se convierte, una vez más, en la presidenta de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, la 'Díaz Ayuso' visita a una de sus vecinas durante la madrugada para regalarle una cesta de fruta.

El Intermedio vuelve con un nuevo capítulo de 'La Comunidad', la serie protagonizada por 'Isabel Díaz Ayuso'. En esta ocasión, la 'presidenta de la Comunidad de Madrid' decide visitar a una de sus 'vecinas' las tres de la mañana con una cesta de fruta.

"Buenos días, vecina, aquí te traigo manzanas, naranjas, uvitas, fresitas, plátanos, chirimoyas... porque para eso estamos los vecinos, para disfrutar de intercambiar fruta", le dice la 'presidenta'. "Fruta que me he comprado con mi dinero público, por si a alguien le interesa", aclara.

La vecina le reprocha que es la "cuarta vez que me despierta esta semana" para regalarle fruta. "Jope, vecina, que mal despertar tienes", responde 'Ayuso'. Entra en escena, entonces, el 'portero' del edificio ya que, como afirma, van a despertar a todo el edificio.

"¿Están traficando con fruta?", pregunta. "¿De dónde son? ¿Quién les envía?", añade, y les recuerda que en la última junta de vecinos "se aprobó un convenio de exclusividad con la Frutería Martínez, que es la de Paco Martínez el del séptimo".

'Ayuso' le responde que no son traficantes "ni una ONG 'frutietarra' que ayuda a los inmigrantes de Ceuta". "Esto es una charla normal de vecinos", añade, "compartir estos pequeños momentos con tus vecinos sí que es un lujo".

La 'presidenta' se justifica ante los vecinos por su polémico ático. Además, comenta que, quizá, el ático podría servir para alojar a Shakira durante su gira. "Por favor, se lo pido ya, ¿me puedo ir?", pide, cansado, el 'portero'. "Y usted también...", añade la 'vecina'. Parece que 'Ayuso' no capta sus indirectas y decide contarles una nueva anécdota.

Por fin, la 'presidenta' se queda dormida en el sofá y la 'vecina' y el 'portero' deciden salir de cada sin hacer ruido. 'Ayuso' se despierta y descubre que la han dejado sola. En una nota le cuenta que se han ido "para no volver". "Chao, pescao", acaba su carta.

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