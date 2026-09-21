Wyoming regala al juez Peinado un cojín de Begoña Gómez "para que pueda dormir la siesta sabiendo que la tiene bien atrapada"

El magistrado se va a jubilar en apenas seis días, por ese motivo El Intermedio ha preparado un regalo muy especial: un cojín muy grande en el que se puede ver una imagen de la mujer del presidente y él.

El juez Peinado ha abierto juicio oral contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. "A seis días de su jubilación, el magistrado da por zanjada su polémica fase de instrucción de más de dos años y envía a la mujer del presidente al banquillo", señala Sandra Sabatés.

Gómez será juzgada por un jurado popular por los delitos de malversación y tráfico de influencias. "Sandra, tú lo llamará polémica fase de instrucción", comenta el Gran Wyoming, "pero yo creo que no, no es instrucción lo que tu sientes... se llama obsesión".

El presentador de El Intermedio destaca la dedicación del juez Peinado, "que hasta el último día de su carrera va a estar ahí dando el callo". Así, Wyoming se pregunta qué va a hacer cuando se jubile. "Tendrá que echar de comer a las palomas en vez de a los medios de derechas", comenta.

"Como el juez Peinado ha sido una persona muy importante para este programa", anuncia Wyoming, "queremos hacerle un regalito por su jubilación". El presentador muestra un cojín de gran tamaño con una foto suya y de Begoña Gómez. Wyoming afirma que es perfecto para que pueda dormir la siesta abrazado a él "sabiendo que tiene a Begoña bien atrapada".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido